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﻿醉攬過夜

2017-08-16 列印
■半醉陳偉琪主動出擊熊抱男友。
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  早前，周刊踢爆自稱單身嘅陳偉琪密會男友，兩人去中環撐枱腳。飯後飲到面紅紅嘅Vicky熊抱男友。其後，男友揸Vicky嘅座駕，直駛往天后一住宅，上樓度春宵。
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