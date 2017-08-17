﻿欅坂平手稱病 缺陣傳情緒不穩

日本人氣組合欅坂46主將平手友梨奈，早前被指壓力過大，並因欅坂的歌曲歌詞太過負面，致她的情緒出現問題。欅坂46昨日原定在愛知縣舉行演唱會，但該組合的官網突發表聲明，指平手因身體不適要缺席該演唱會，令不少歌迷大為失望。



欅坂月初曾在神戶有兩場演出，平手均報稱因身體不適，故在演唱會的「安哥」環節未有現身。今月5日，平手出席一個偶像活動期間，表現得沒精打采，有歌迷因而甚擔心她的精神狀態。



欅坂新歌《星期一的早晨，裙子被剪了》的MV早前公開，歌詞亦曾引爆爭議，該曲歌詞「為甚麽非上學不可，學校不教真實的事，那我就上網學」、「星期一的早晨，裙子被剪了，在上學的電車裏被捉弄」等，不少網友紛指責有鼓吹逃學及剪裙等不良意識之嫌。



圖：網上圖片