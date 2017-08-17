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﻿周董Jolin同機抵滬 低調「前後腳」出閘

2017-08-17 列印
■戴住黑超的蔡依林，穿貼身小背心勁搶鏡。
■周杰倫戴住口罩，對記者提問沒有回應。
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　　周杰倫（周董）與舊愛蔡依林（Jolin）昨晚要在上海出席同一品牌的活動，Jolin為該品牌的代言人，兩人昨日剛好坐同一班飛機由台北飛去上海虹橋機場。雖然他們前後腳出閘，但有網民就在機場「捕獲」兩人，先現身的是身穿白色貼身小背心的Jolin，大晒fit爆身材的她在中午步出禁區，周董其後就在助手陪同下現身。

　　周董在寶島出發時就被問到和Jolin搭同一班機是否很巧合、會否跟她分享自己小朋友的相片？戴上口罩的周董不發一言歎了口氣，便入閘準備登機。Jolin則未有在櫃台現身，似提早辦理登機手續。圖：網上圖片
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