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﻿26歲G.E.M.驚嫁唔出

2017-08-17 列印
■G.E.M.早前在港與粉絲切蛋糕慶生。
■G.E.M.在新加坡開騷時，獲歌迷獻唱生日歌。
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　　昨日是鄧紫棋（G.E.M.）26歲生日，各地粉絲為她送上不同的生日驚喜。早前她在港出席頒獎禮後，場外過百名粉絲守候，送上大蛋糕及生日卡，O氹得壽星女笑到見牙唔見眼。G.E.M.在切蛋糕時高呼：「我唔會切到底㗎！」怕會「嫁唔出」！

　　日前她抵新加坡舉行最後兩場巡迴演唱會，在Encore環節，當地歌迷又準備了鮮花和蛋糕，並高舉「生日快樂」大型橫額，最驚喜是全場8000人唱生日歌畀佢聽，感覺似開大型生日Party。今年G.E.M.的生日願望是希望與粉絲齊做善事回饋社會，呼籲歌迷捐錢幫助病童。
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