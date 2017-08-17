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﻿「魔童」開學在即 靚靚狂掃平價文具

2017-08-17 列印
■靚靚離開時見到記者表現愕然。
■靚靚掃了好多Pack文具套裝。
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　　仲有兩個禮拜就開學，「靚靚」袁詠儀昨日趁冇嘢做得閒便到銅鑼灣時代廣場Log-on，幫10歲兒子「魔童」張慕童掃文具。

　　只見靚靚一入內即刻睇吓啲原子筆，不過望完一輪，醒目的她發現原來有些平價的文具套裝，內裏有原子筆、塗改液和擦膠等，價錢抵好多。於是靚靚狂掃了幾Pack，之後仲問Sales有冇多啲貨O添。逗留約15分鐘，靚靚便到收銀處畀錢。離開時見到記者，她表現愕然，但仍好Nice咁向記者笑一笑。講完拜拜後，她以九秒九速度走人。
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