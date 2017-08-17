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﻿不抗拒追求 張寶兒甜讚袁偉豪出色

2017-08-17 列印
■張寶兒甜笑認與袁偉豪「了解中」。
■袁偉豪（右）被指跟張寶兒拍旅遊節目撻着。資料圖片
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　　有指袁偉豪與應屆港姐友誼小姐張寶兒（Bowie），今年5月拍攝旅遊節目《打工捱世界Ⅱ》撻着。Bowie昨返電視城開工時，甜笑表示在非洲認識袁偉豪，目前是互相了解的地步，她又直認很欣賞他，感覺對方很務實，是出色的藝人。問到可感覺被追求？Bowie稱大家表示友好，起碼不會抗拒，又認為人生隨遇而安，很難計劃太多，將來發展也要看緣份。

　　袁偉豪則表示待返港才作回應；袁偉豪的舊愛岑杏賢則大方表示：「我同阿Ben（袁偉豪）的感情已經過去了，他要拍拖是正常的事……作為朋友一定會支持，都會戥他們高興。」
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