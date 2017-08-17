袁偉豪則表示待返港才作回應；袁偉豪的舊愛岑杏賢則大方表示：「我同阿Ben（袁偉豪）的感情已經過去了，他要拍拖是正常的事……作為朋友一定會支持，都會戥他們高興。」
不抗拒追求 張寶兒甜讚袁偉豪出色
袁偉豪則表示待返港才作回應；袁偉豪的舊愛岑杏賢則大方表示：「我同阿Ben（袁偉豪）的感情已經過去了，他要拍拖是正常的事……作為朋友一定會支持，都會戥他們高興。」
警掌握更多「報假案」證據 林子健被起訴今提堂
民主黨成員林子健涉嫌誤導警務人員被捕後，警方連日搜查，掌握更多新證據，包括找到新的閉路電視片段，顯示林子健自稱被擄當天，他獨自一人在西貢逛街。警方昨晚決定起訴林子健「誤導警務人員罪」，今天提堂。署理警...
2017-08-17
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邊境糾紛未解決 中印士兵互擲石
中印邊境糾紛問題仍未有解決跡象，印度傳媒報道，中印軍方日前在喀什米爾接壤西藏的拉達克地區爆發衝突，雙方在班公湖北岸互擲石塊，兩國均有士兵受輕傷，中印軍方暫未回應事件。 印軍六月十八日越界侵入洞朗地區中國領土後，中方強烈要求印方立即撤回邊界線印度一側，恢復兩國邊境地區和平與安寧，惟印方無視中方要求，令中印部隊一直在洞朗地區對峙至今。 印度傳媒昨引述政府消息報道，中印士兵周二清晨班公湖兩處區域發生對峙，雙方互擲石塊，各自有人受傷，兩軍對峙約一小時後，雙方士兵隨後各自撤出衝突地點。 報道稱，是部份中國士兵帶同鐵棒、石塊企圖闖入印度領土，印軍即時阻止。中方至今尚未證實消息...
2017-08-17
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種族爭議席捲全美 特朗普指左右翼均須承擔
美國維珍尼亞州日前爆發左、右翼團體衝突，種族爭議問題席捲全國，首都華盛頓林肯紀念堂亦被人寫上不雅字句洩憤。總統特朗普未有即時譴責極右份子、白人至上主義者備受抨擊，他周二再度回應事件，直指極右團體、反對...
2017-08-17
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屋苑紛錄議價成交
據星島地產網報道，二手紛錄用家市價承接，利嘉閣地產分區經理梁木勇透露，市場新近錄得將軍澳新都城2期7座低層F室單位的二手成交個案，面積約363方呎，採兩房兩廳間隔，座向東南，窗外望內園景。業主約於上月...
2017-08-17
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半年賺327億增64% 騰訊美預託證曾升逾4%
受惠遊戲收入強勁，騰訊（700）昨日派發中期成績表，其中第二季純利遠勝預期，手機遊戲收入更首次超越電腦遊戲，達148億元（人民幣，下同）。騰訊第二季賺182億元，按年增長70%；按季則升26%，不派中期息。總計上半年賺327億元，按年增長64%。該公司管理層於昨晚電話會議上多次提及人工智能（AI）的發展，更透露未來會增加在支付業務、雲服務及人工智能等方面的投資。 騰訊業績遠勝預期，刺激該股在美國預託證券（ADR）炒上，截至昨晚10時10分最新報337.91港元，較本港收市價高4.6%。騰訊昨日在港收報323.2港元，升1.38%。 重點發展人工智能 騰訊第二季收入56...
2017-08-17
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朗尼一定德
愛華頓經今夏大事擴軍對新球季雄心萬丈，今晚歐霸附加賽首回合主場出戰前，更有前鋒朗尼重申會用實際行動證明身價。來自克羅地亞的對手夏德作客表現平平，讓球主客和讓一球「主勝」值得捧場。 高價出售射手盧卡古的同時，拖肥糖亦積極增兵，據報周二已跟史雲斯達成協議，以四千五百萬鎊（約四億五千萬港元）收購冰島中場基菲爾施古臣。該隊上周六英超首戰共派了六名新援披甲，如前鋒朗尼、辛度拉美利斯和中場卡拉臣，主場1:0擊退史篤城正好為今仗打下強心針。當中，由曼聯回巢的朗尼上仗頭槌一箭定江山，揚言會繼續努力，以出色表現反駁所有質疑者：「或者有些球迷會認為我已沒有能力再在這裏立足，但我會努力操...
2017-08-17
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搶手新版 E250恰到好處 恰到好處
平治新E-Class自去年在港推出以來，一直以入門E200版本最受歡迎，不過最近追加的全新E250也十分搶手，原因是引擎動力較強，加上原廠AMG Line配件及豐富豪華設施，以及約六十三萬元車價，成為...
2017-08-17
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專嗒O靚妹 窮拍拖 王宗堯帶長腿Chloe 食Food court
38歲嘅王宗堯(Greg)，近年幾乎零工作，人氣勁插谷底。無嘢撈、大把時間嘅佢咪專心溝O靚妹，年初被蔡潔狠撇後，月前就溝掂23歲嘅前As One成員Chloe(蘇皓兒)。日前晚上，無工作零收入嘅「溝女...
2017-08-17
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社論——再活化工廈 忌荒腔走板
林鄭月娥上場，強調施政新理念，包括重推早年由她本人主催的「活化工廈計劃」，有了上一次「活化」不成反遭「腰斬」的經驗，今次要提出「細緻度」高的新政策，不要再撞板告終。 活化工廈計劃是於一○年由時任發展局局長的林鄭月娥提出，容許十五年以上工廈業主免補地價，將整幢工廈改裝活化，用作其他用途，如改建為寫字樓、住宅、藝術工作室、服務式住宅等。政策的概念，是拆牆鬆綁，給業主誘因，改善建築、結構、通風和消防，改善工廈安全，提升使用率，同時鼓勵工廈轉作「康體文娛場所」用途。 然而，有業主將工廈翻新及改變成商業用途，大幅加租，反而扼殺文化和創意產業的生存空間。其後繼任發展局局長的陳茂波於去年...
2017-08-17
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老馬愈來愈年輕
我涉馬事之初，常聽到「老馬利季初」這句話，雖不至於要奉為圭梟，惟當年季初情況的確如此，季初專揀老馬捧場，常有利可圖。原因也容易理解，一來叫得上是老馬，征戰日子不會太多，練馬師當然搏殺就要趁早，無理由等到季中質新馬陸續登場的時候。二來老馬能征慣戰，操練工夫也相對易搞得多，練馬師作之為一季的先頭部隊也合情合理。 但時代不同，情況自有不同。「老馬利季初」這句話，合用的時候，馬季的暑假足有三個月之久，如今馬季歇暑的日子，卻短至只有個半月，這本通書自然未可睇到老。個半月的休戰期，在馬季進行得如火如荼之時，不少馬匹都常有之，平常事情而已，故此今時今日，馬匹也再無歇暑過後操勇需時的問題，...
2017-08-17
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