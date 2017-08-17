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﻿專嗒O靚妹 窮拍拖 王宗堯帶長腿Chloe 食Food court

2017-08-17 列印
邊行邊撩牙 ■食完個快餐，王宗堯插袋走人，一邊行一邊以舌頭撩牙。23歲Chloe，戴帽戴眼鏡冚靚樣。
火速彈開 ■被撞破密會，Chloe急步行開，留低男友。
陪男友醫肚 ■食一、兩啖就陪坐陪食嘅Chloe，間中玩手機。
出口力o氹 ■把口好掂嘅王宗堯好識冧女，睇吓Chloe個樣就知！
食麥記嘅女人 ■日前傍晚5時許，本報發現薄妝Chloe獨自喺銅鑼灣聖保祿醫院附近嘅麥記買套餐醫肚。快食20分鐘，她出門口登上師傅座駕去學車。
青春As One ■選過校花、2015年加入As One嘅Chloe(左二)，身高167cm。早前因主將Nata(右)離隊，唱跳組合解散作獨立發展。
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        38歲嘅王宗堯(Greg)，近年幾乎零工作，人氣勁插谷底。無嘢撈、大把時間嘅佢咪專心溝O靚妹，年初被蔡潔狠撇後，月前就溝掂23歲嘅前As One成員Chloe(蘇皓兒)。日前晚上，無工作零收入嘅「溝女聖手」Greg帶長腿Chloe去銅鑼灣時代廣場Food court開餐，一嚿水左右醫飽兩個肚，再去買定戲票第日睇，兩日拍拖使300蚊，慳皮喎！

早年拍過電影《喜愛夜蒲》、港視劇《選戰》等一度賺咗人氣嘅中佬王宗堯，其後無以為繼，咪寄情玩樂玩航拍、相機等，最緊要當然係溝個O靚妹做女友，大叔可以回春嘛！Greg情史一籮籮，早前接受杜汶澤訪問時，被對方嘲佢情史file「厚過葉繼歡嘅file」，又指過往其女友皆22歲時，他坦言： 「我對呢個年紀情有獨鍾。」所以23歲新女Chloe啱晒胃口。據了解，王宗堯今年一月被太陽娛樂旗下嘅蔡潔狠飛，之後喺朋友聚會上識咗前度公司嘅Chloe，雖然二人年紀相差15年，但後生女單純好易o氹。而且Chloe身高167cm，有雙長腿，故過往愛嗒大胸女嘅Greg改口味，不時借講貓經親近伊人，情場老手終於喺5月得米。

揀女改口味

日前晚上6時許，Uncle Greg帶嫩口女友Chloe去時代廣場food court開餐。二人戴帽遮遮掩掩，淡妝Chloe更戴埋眼鏡，減少艷光。見男方買咗一個套餐，兩杯嘢飲，主要係Greg醫肚，女友坐對面陪食陪笑，個樣好鬼冧。食飽飽，兩人行去戲院買定飛另日睇戲。離開時，記者上前採訪，省鏡Chloe為怕戀情曝光，被公司詐型，急速彈開，撇下男友獨對記者。Greg亦唔敢多嘴，只笑笑口話買飛第日睇，o依家走人。

採訪 : 梁志明
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