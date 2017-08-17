﻿專嗒O靚妹 窮拍拖 王宗堯帶長腿Chloe 食Food court

38歲嘅王宗堯(Greg)，近年幾乎零工作，人氣勁插谷底。無嘢撈、大把時間嘅佢咪專心溝O靚妹，年初被蔡潔狠撇後，月前就溝掂23歲嘅前As One成員Chloe(蘇皓兒)。日前晚上，無工作零收入嘅「溝女聖手」Greg帶長腿Chloe去銅鑼灣時代廣場Food court開餐，一嚿水左右醫飽兩個肚，再去買定戲票第日睇，兩日拍拖使300蚊，慳皮喎！



早年拍過電影《喜愛夜蒲》、港視劇《選戰》等一度賺咗人氣嘅中佬王宗堯，其後無以為繼，咪寄情玩樂玩航拍、相機等，最緊要當然係溝個O靚妹做女友，大叔可以回春嘛！Greg情史一籮籮，早前接受杜汶澤訪問時，被對方嘲佢情史file「厚過葉繼歡嘅file」，又指過往其女友皆22歲時，他坦言： 「我對呢個年紀情有獨鍾。」所以23歲新女Chloe啱晒胃口。據了解，王宗堯今年一月被太陽娛樂旗下嘅蔡潔狠飛，之後喺朋友聚會上識咗前度公司嘅Chloe，雖然二人年紀相差15年，但後生女單純好易o氹。而且Chloe身高167cm，有雙長腿，故過往愛嗒大胸女嘅Greg改口味，不時借講貓經親近伊人，情場老手終於喺5月得米。



揀女改口味



日前晚上6時許，Uncle Greg帶嫩口女友Chloe去時代廣場food court開餐。二人戴帽遮遮掩掩，淡妝Chloe更戴埋眼鏡，減少艷光。見男方買咗一個套餐，兩杯嘢飲，主要係Greg醫肚，女友坐對面陪食陪笑，個樣好鬼冧。食飽飽，兩人行去戲院買定飛另日睇戲。離開時，記者上前採訪，省鏡Chloe為怕戀情曝光，被公司詐型，急速彈開，撇下男友獨對記者。Greg亦唔敢多嘴，只笑笑口話買飛第日睇，o依家走人。



採訪 : 梁志明