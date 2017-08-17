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﻿嫩口女友一籮籮

2017-08-17 列印
23歲黎紀君 ■33C嘅Christy 15年中讀緊理大又做model。小鳥依人嘅佢曾服侍男友食殘廢餐。
28歲蔡潔 ■16年中同Greg秘拖，至今年1月，靚女單方面向傳媒宣布已甩拖。
28歲陳靜 ■11年8月，有傳當時跟DaDa拍緊拖嘅王宗堯，被浸大E神(楊梓瑤、Carol)硬撬，影到二人夜逛將軍澳超市揀紅酒。
27歲Coffee ■14年尾，拍電影《壹獄壹世界-高登闊少踎監日記》傳閃拖數月。
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王宗堯過往女友個個青春、索兼有胸，其中有傳浸大E神同DaDa爭Greg，乜咁無taste呀！
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