﻿愛瑪史東安德魯被揭復合

英國《太陽報》昨日爆料指，5年前拍攝《蜘蛛俠︰驚世現新》戲假情真的金像影后愛瑪史東和「蜘蛛俠」安德魯嘉菲去年第二度分手後，疑似復合，繼今年2月，他們被指在倫敦的頒獎禮上拖手和擁抱，愛瑪最近就到倫敦連看幾場安德魯演出的舞台劇，並到後台探班，二人其後低調拖手從後門離開，有知情人士指「他們現在再次親密起來！」



另外，財經雜誌《福布斯》公佈年度十大「最賺錢女演員」，第1位就是去年未能上榜的愛瑪史東，她今年以年賺2,600萬美元（約2.03億港元）榮膺榜首；第2位為賺2,550萬美元（約1.99億港元）的珍妮花安妮絲頓。曾是兩年冠軍的珍妮花羅倫絲，今年賺2,400萬美元（約1.88億港元）「屈居」第3位。



第4至10位依次為瑪麗莎麥卡菲、美娜古妮絲、愛瑪華生、查理絲花朗、姬蒂白蘭芝、茱莉亞羅拔絲及艾美亞當斯。圖：資料圖片