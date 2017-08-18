﻿鄭融（Stephanie）重返娘家獲重用，公司更搞搞新意思，安排她和連詩雅（Shiga）合體，將於9月9日及10日假旺角麥花臣場館舉行《SS 2017 LIVE》演唱會。由籌備到綵排，呢對「連融」組合竟然堅合拍，仲意外地成為閨密。工作、家庭、男人經無所不談。鄭融笑說：「我哋各取所長，好似我唔會晒腿；佢唔會騷胸一樣。」Shiga點頭附和：「我哋二合為一發揮合作精神，就好似一家人咁同心合力去做好一件事咁，咁樣自然會加添火花。」

合體開騷變閨密 連詩雅鄭融擦出火花



連詩雅和鄭融對足幾個月真係心靈相通，訪問當日兩人仲撞Look，衣著打扮夾到絕。Shiga說：「我哋真係好有默契，大家都好為食，鍾意食日本菜、甜品，最近研究食綠茶製品，而且成日聽英文歌，平日對話會講英文，又係家中獨女，所以好啱咀型，磨合期好短就好有溝通，會互相關心，唔使推算對方諗緊乜。咁有默契，對演唱會更加有信心。肯定我遷就阿融多過遷就我男朋友，因為對住朋友和同事，耐性會較多！」



「連融組合」 長做長有



鄭融反過來感謝Shiga：「感恩有呢個好拍檔，無論開心唔開心，鍾意唔鍾意都可以好直接咁表達到情緒，仲會互相遷就，溝通得好好，我唔知佢會唔會介意怕悶，我好想呢個組合長做長有，除巡演外，最好合作做埋旅遊、飲食節目，哈！或者『連融組合』中秋節會有贊助商玩遊戲拎蓮蓉月餅呢。我又好想同佢喺舞台上合唱現代女人版《紅花會》應該會好有氣氛。」



問到兩人男友屆時可會捧場？Shiga就帶笑話冇男友；鄭融卻笑說：「可能佢係神秘嘉賓同我共舞呢，哈！因為男友好靜，我幻想到呢個畫面都好好笑，應該唔會發生啦。不過，諗番起梁詠琪、陳慧琳過往個case又唔係冇可能，觀眾仲覺得好warm。等我今次嚴肅地做好呢件事，睇下次有冇機會咁做先。」



採訪：方騫平、袁東亮、譚凱方 攝影：謝民光化妝：Vinci Tsang（連詩雅）



髮型：Byron @hair culture（連詩雅）、Steve @ HAiR（鄭融）



服裝：5cm @ ithk



場地：尖沙咀隆堡柏寧頓酒店