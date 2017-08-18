﻿新片演野蠻女友 高Ling摑方力申19巴

葉念琛導演一年一度的愛情喜劇《愛情奴隸獸》將於10月上映，今次電影找來蘇麗珊加方力申（小方）的嶄新配搭，其他演員包括人氣長腿Oppa袁文傑、高海寧、歐陽偉豪、胡子彤、林盛斌及楊詩敏（蝦頭）等等。戲中方力申是一名典型愛情奴隸獸，完全被港女野蠻女友高海寧（高Ling）收服。這題材亦是導演身邊朋友的真實個案。



日前電影公司發佈了一段新聞式片段，高Ling街頭怒摑小方19巴，事後採訪當事人發表「愛情偉論」，小方堅稱在外男人表現大方，家中就是一家之主的自圓其說「奴隸謊言」。小方笑言導演是次的奴隸獸情節是「靠害」及「過火」，不但讓他跪在鬧市銅鑼灣百德新街，更眾目睽睽下被掌摑。談到被撐感受，小方謂「勁尷尬」，事後發現臉上有道輕微指甲痕。