﻿赴美搵外星人 周雅霏鹽湖城驚見UFO

旅遊達人周雅霏（Faye）自3年前與拍檔小雲去揚州拍攝旅遊節目時，在公園空地目睹天空上有發光的不明飛行物體。從此，她醉心在網上搵料，漸漸對UFO產生興趣。



日前，Faye為ViuTV99台實況娛樂節目《阿美利堅有外星人》赴美拍攝，她更邀請同樣對UFO着迷的專家卓飛同行，遊走當地各大UFO出沒熱點尋外星人。公路之旅的首站，她們到達鹽湖城（Salt Lake City），遊歷完市中心，再駕車往Silver Lake欣賞結冰的湖畔美景。其後，Faye常聽說在杳無人煙、無樹無動物的山谷下，會較容易與外星人相遇，所以她決定駕車到鹽湖城最著名景點「大鹽湖」（Great Salt Lake），拍攝「天空之鏡」、日落和星空靚景，及尋找UFO。豈料，她在星空發現有一個發光物體，八字形急速盤旋，更一度在半空停留。她興奮之餘，更笑言這是外星人為今次特輯安排的見面禮！