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﻿夫妻舞撐Sam倫騷　任達華入後台集郵

2017-08-18 列印
■任達華與琦琦同阿Sam合照留念。
■任達華在《鮫珠傳》演羽毛族後人。
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　　「歌神」阿Sam（許冠傑）和阿倫（譚詠麟）的紅館演唱會，前晚舉行第五場，捧場的明星繼續星光熠熠，包括有任達華和太太琦琦、蘇永康夫妻、宣萱等，任達華和琦琦等人更興奮到起身跳晒舞！眾星亦有到後台探班兼「集郵」，玩得甚為盡興，儼如開Party！

　　另外，任達華早前在古裝片《鮫珠傳》飾演羽毛族後人，每日要着40磅重戲服及戴15磅頭套拍打戲、吊威吔，令他經常頭痛呢！



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