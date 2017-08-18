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﻿《羅曼》《破風》爭5金雞獎

2017-08-18 列印
■章子怡主演的《羅》片獲提名角逐四獎。劇照
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　　　第三十一屆中國電影金雞獎將於下月在內蒙古呼和浩特舉行，大會前日公佈各獎提名名單，其中章子怡主演的英皇電影《羅曼蒂克消亡史》獲提名最佳導演、最佳攝影、最佳錄音和最佳攝影 ，《破風》則獲提名最佳剪輯，英皇電影方面就兩片共獲5項提名表示，很高興得到金雞獎的肯定。

　　馮小剛今屆憑《老炮兒》入圍角逐影帝寶座，並憑《我不是潘金蓮》獲提名最佳導演，而范冰冰則憑《我》片問鼎金雞影后。
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