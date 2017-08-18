﻿鼎爺撐譚玉瑛教煮西餐

李家鼎與譚玉瑛昨日出席美食博覽活動，現場炮製涼拌菜。鼎爺因節目《阿爺廚房》帶挈，頻頻出席商演及美食團活動，問他收入大增是否可買幾層樓？他笑笑口說：「衫鈕就有，承你貴言。」至於有沒有加價？阿譚笑指鼎爺本身不平，鼎爺也希望與阿譚拍住上搵銀。



鼎爺又說觀眾對節目有不同意見，有人說他跟阿譚沒火花，亦有人覺得他們在今輯節目熟絡較好看，若添食最快要明年。阿譚煮西餐都有一手，問她會否開個節目？鼎爺搶答當然要做，更戲言做阿譚的代言人。



另外，鼎爺的私房菜館於9月3日正式開幕，他表示已請假1個月，屆時日日親自主理，他說預約人數愈來愈多，有個家族60多人，大家好捧場，只好做摩打手狂下廚。