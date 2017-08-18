﻿明年紅館開騷 太極望唱足30場

太極樂隊及KellyJackie（KJ）昨日出席歌唱比賽發佈會。擔任致敬導師的太極，透露其中一集是參賽者獻唱太極金曲，並與他們Jam歌，太極寄語參賽者，最緊要台風夠Rock。他們又表示明年4月會在紅館開騷，更笑指希望唱足2、30場：「今次會提早宣傳，讓海外歌迷預早計劃假期回港睇騷。」至於Ricky表示與舊愛戴夢夢再見亦是朋友，但不清楚女方是否有新歡。



有份出賽的KJ，對於早前在《流行經典50年》中再唱《他約我去迪士尼》被網民洗板留言感驚訝，更當此是最好的生日禮物。KJ直言好友吳若希忙湊女，未有相約慶生，但亦戥吳若希瘦身成功開心。