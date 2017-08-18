﻿《同盟》首演情侶 姚子羚陳山聰打得「甘」

姚子羚和陳山聰同是Crazy Runner成員好熟絡，但只在11年《我的如意狼君》做過兄妹，最近才在《同盟》首次演情侶，正因熟令兩人份外合拍，事前更拍住一齊去接受訓練，應付戲中大量動作場面。拍過不少打戲的山聰，也認為今次算是打得「甘」的一次。



子羚和山聰近年同樣熱愛跑步成為老友，反而拍劇上合作不算多，今次《同盟》算是兩人最多對手戲的一次，可能因熟絡，拍談情戲份外合拍，兩人亦大讚劇中兩人的一段情好玩。山聰說：「我哋呢段感情係背負住兩大家族，仲要我哋都好忙，最難忘有場講我哋同台食飯，但大家冇傾過偈，同o依家啲情侶好似。」不過亦有啲浪漫戲份，子羚說：「我哋見面要低調，試過佢爬上我屋企露台見，好似羅密歐同茱麗葉咁。」



平日子羚和山聰會約埋去跑步，但為了這個劇兩人事前經常孖住去健身同訓練，山聰說：「我之前打戲多數係古裝，但今次要好專業嘅搏擊，打得咁『甘』都係第一次，仲要着住套好窄嘅西裝，真係有難度，不過睇見拍得自己咁有型，都好有滿足感嘅。」



以往鮮有拍打戲的子羚，更在事前狂操，「我有問過（胡）定欣攞意見，不過始終自己唔拍慣打，好多時用錯力，好似有場喺貨Van一打三嘅戲，拍完先知自己對手瘀晒，都幾恐怖㗎！」劇中男友山聰也認不住講，「我睇見都好心痛呀！」現實男友鄭子邦呢？子羚就甜笑話：「佢只係投訴嗰排少咗時間陪佢啫！」



採訪：杜淑霞 服裝：iBLUES（姚子羚）



場地：CE LA VI 髮型：Zap Tang@Queen's private i（姚子羚）



化妝：Sammy Lam@Gardenia（姚子羚）







