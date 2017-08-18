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﻿《貪狼》好激 皮帶虐打 用煙灼背 蔡潔首玩SM好大陰影

2017-08-18 列印
變態警 洩慾 一到夜晚，盧惠光化身虐待狂。搵妓女蔡潔洩慾，綁手封口大玩SM，仲玩埋香煙辣背脊，超變態！
難忘經歷 蔡潔為演得入型入格，喺芭堤雅住咗短時間親身體驗，仲同陳漢娜變成好友。兩人睇完試片，攬住想喊。
激氣捱剪 好畀心機演出呢一幕，惜最後得番幾秒，蔡潔笑說好激氣，但亦慶幸睇完令人印象深刻。
內地率先睇 新片本周四(17日)在內地強勢上映，日前監製黃柏高(左)率領(左二起)Tony Jaa、Chris Collins和吳樾，出席杭州見面會。首日上映幾小時，票房逾3,580萬，有望挑戰吳京的《戰狼Ⅱ》。
超班陣容 葉偉信導演(左三)，加上洪金寶(中)擔任動作導演，精心設計嘅拳腳功夫、技術格鬥連場外，連型佬古天樂(左二)都要打埋一份。
雙面人 盧惠光(右)飾演嘅芭堤雅老差骨，平日正常查案，與世無爭；晚上先會大變身。
肯搏肯露28歲嘅蔡潔，12年喺墨爾本選美奪冠軍及最上鏡小姐等7大獎後，嚟港參加「2013年國際中華小姐」奪最受傳媒歡迎佳麗。身高169cm，皮膚白滑嘅佢被彭浩翔導演睇中，邀拍電影《香港仔》飾曾志偉情婦。處女賣力演出，為人認識。其後拍過《江湖悲劇》和《兇手還未睡》等15套電影。早前亦首嘗拍劇滋味，為「福斯傳媒」投資嘅劇《香港華爾街》到馬來西亞吉隆坡開工。 ■《香港仔︾中跟曾志偉肉搏。
■《辣警霸王花》晒34D「西柚胸」。
■《兇手還未睡》被林家棟強暴，蔡潔拍得太投入，撞瘀大髀。
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        暑期壓軸猛片《殺破狼·貪狼》將於下周(25日)強勢上映。全男班打戲中，靚女主角蔡潔（Jacky）都有另類「動作戲」。在新片飾演泰國紅燈區妓女嘅Jacky，其中一場被警察盧惠光凌辱，Jacky被對方以皮帶綁手封口，香煙辣背脊等慘遭暴力性虐。首次拍SM戲嘅蔡潔，事後心理有創傷說：「拍完之後幾晚瞓唔着，見到人食煙都好驚呀！」好大陰影喎！

        專Sell實拳對打、敢玩命嘅《殺破狼·貪狼》，除有拳霸Tony Jaa、內地功夫王吳樾和曾在美國海軍陸戰隊服役九年嘅Chris Collins等多位高手雲集，葉偉信導演早前亦解析過戲名《貪狼》指貪狼星，係最重感情嘅，所以豐富動作戲中亦不失重情感戲份，好似古天樂飾演嘅港警赴泰搵失蹤女兒(陳漢娜飾)，父女情幾催淚。

「激戲」被剪走

  而置身男人戲中嘅蔡潔，亦為新片帶嚟化學作用。Jacky扮演芭堤雅紅燈區中嘅妓女，地位低微、受盡白眼及不時被警方欺壓。揣摩角色時，導演葉偉信畀咗好多資料Jacky，令她可以深入角色。其中一場被盧惠光鞭打性虐嘅牀戲太過逼真，她坦言事後心理有創傷，她說：「拍呢場戲拍咗好耐，起初都擔心要皮帶封口、綁手等，太用力會整親，尤其是會整傷塊面。但出乎意料又無喎，因為光哥(盧惠光)和成個團隊都就住我。最難忘一幕，係鍾意玩變態嘅光哥用支煙辣我背脊，雖然事前已喺背脊度墊咗塊薄板，但啲煙一辣落嚟時，我都會感受到啲熱度。拍完嗰場戲，好多晚都瞓唔着，會諗番啲虐打、變態片段。甚至見到人食煙都好驚呀！」問她首次拍SM，係咪入行以來最激？Jacky竟話：「真係最激！係激氣個激！因為拍咗好耐又辛苦，點知最終因片長關係剪走晒，場戲一閃即逝，不過係戲中嘅關鍵戲之一。因為我遇過呢種事，肉體和精神上受到好大折磨，最後鼓起勇氣同古天樂講出『真相』，幫佢尋女。」



採訪 : 林書鉉
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