﻿《貪狼》好激 皮帶虐打 用煙灼背 蔡潔首玩SM好大陰影

暑期壓軸猛片《殺破狼·貪狼》將於下周(25日)強勢上映。全男班打戲中，靚女主角蔡潔（Jacky）都有另類「動作戲」。在新片飾演泰國紅燈區妓女嘅Jacky，其中一場被警察盧惠光凌辱，Jacky被對方以皮帶綁手封口，香煙辣背脊等慘遭暴力性虐。首次拍SM戲嘅蔡潔，事後心理有創傷說：「拍完之後幾晚瞓唔着，見到人食煙都好驚呀！」好大陰影喎！



專Sell實拳對打、敢玩命嘅《殺破狼·貪狼》，除有拳霸Tony Jaa、內地功夫王吳樾和曾在美國海軍陸戰隊服役九年嘅Chris Collins等多位高手雲集，葉偉信導演早前亦解析過戲名《貪狼》指貪狼星，係最重感情嘅，所以豐富動作戲中亦不失重情感戲份，好似古天樂飾演嘅港警赴泰搵失蹤女兒(陳漢娜飾)，父女情幾催淚。



「激戲」被剪走



而置身男人戲中嘅蔡潔，亦為新片帶嚟化學作用。Jacky扮演芭堤雅紅燈區中嘅妓女，地位低微、受盡白眼及不時被警方欺壓。揣摩角色時，導演葉偉信畀咗好多資料Jacky，令她可以深入角色。其中一場被盧惠光鞭打性虐嘅牀戲太過逼真，她坦言事後心理有創傷，她說：「拍呢場戲拍咗好耐，起初都擔心要皮帶封口、綁手等，太用力會整親，尤其是會整傷塊面。但出乎意料又無喎，因為光哥(盧惠光)和成個團隊都就住我。最難忘一幕，係鍾意玩變態嘅光哥用支煙辣我背脊，雖然事前已喺背脊度墊咗塊薄板，但啲煙一辣落嚟時，我都會感受到啲熱度。拍完嗰場戲，好多晚都瞓唔着，會諗番啲虐打、變態片段。甚至見到人食煙都好驚呀！」問她首次拍SM，係咪入行以來最激？Jacky竟話：「真係最激！係激氣個激！因為拍咗好耐又辛苦，點知最終因片長關係剪走晒，場戲一閃即逝，不過係戲中嘅關鍵戲之一。因為我遇過呢種事，肉體和精神上受到好大折磨，最後鼓起勇氣同古天樂講出『真相』，幫佢尋女。」







採訪 : 林書鉉