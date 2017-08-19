﻿邢珠迪分享收藏藝術品心得

新藝潮總監邢珠迪（Judy）前晚於香港藝術中心舉行「開始藝術之旅座談會」，與觀眾分享如何開始藝術收藏的旅程，以及介紹新一代藝術收藏的特質。



談到當藝術家這條路難行，Judy大表認同，她稱部份修讀藝術專科的畢業生想做全職藝術家，但市場讓他們展出或出售作品的機會不大。Judy續謂，「新藝潮」是讓新晉藝術家展出作品的平台，除支持藝術發展，也協助藝術家與廠家直接溝通，當中最令她滿足是可與同道中人交流。