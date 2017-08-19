﻿辛苦養家 酷熱天台奔走吊七粒鐘 陳豪密謀離巢搵多啲

46歲的陳豪（阿Mo）日曬雨淋趕拍無線50集重頭劇《誇世代》，日捱夜捱望穿秋水終於等到老婆陳茵媺（Aimee）同仔女由多倫多返港，一收工就仆入機場接機，同老婆仔女生活得好係阿Mo努力工作嘅原動力。據知，陳豪明年約滿TVB，他除有意投靠王祖藍公司外，唔排除效法黃宗澤成立自己的工作室做老闆簽埋老婆做藝人，實行肥水不流別人田，又可以繼續同TVB合作。不過，被問到未來動向時陳豪避忌地封嘴，只淡然說：「我乜都未諗，唔可以透露住。」



陳豪夫婦四年抱三，Aimee索性繞埋手做少奶奶，直至最近陳太戲癮發作復出演英皇電影《日月星》，片中做Miss但戲份唔多。三歲大仔梓燁（Aiden）今年入讀半山猶太教國際學校，學費、兩個傭人及司機等開支，阿Mo每個月閒閒地使費20萬以上，為撐起咁大頭家頂硬上密密做，拍劇同時兼顧咖啡生意，瞓身「跑數」。據知，快將約滿TVB的阿Mo有意離巢北上吸「人仔」搵真銀，他更睇中王祖藍內地市場的人脈關係，曾透過前經理人拉埋「親密戰友」楊怡向王祖藍送秋波，開出三年三千萬「小生價」，年薪企硬千萬以上，但雙方在價錢問題上有落差仍在拉鋸中，陳豪亦有可能退而求其次考慮成立自己的工作室，簽埋老婆同楊怡齊齊搵食。



乾煎熱到瘋癲



日前清晨5點，陳豪與張繼聰及歐陽震華（Bobby）喺九龍灣一所工業大廈的天台拍《誇世代》外景，劇情講述三位逃避追殺跑上天台，陳豪更走投無路飛撲過對面大廈逃生，可惜卻失足躍下身亡，雖然有替身，但都要拍他叫喊、助跑同最甘嘅吊威吔鏡頭。當日天文台發出酷熱天氣警告，三位演員在無遮無掩的天台上「乾煎」7粒鐘，其間大汗疊細汗不停補妝。醒目Bobby喺打底衫背面剪咗個大窿「透氣」，而張繼聰苦中作樂拍片上載到社交網站大讚阿Mo好捱得。熱到粉碎嘅阿Mo唔聲唔聲默默做，放午飯小休一陣後繼續開工，要落街補番個「空中飛人」瞓地shot，阿Mo乖乖咁聽從監製指示貼住曬到㷫烚烚地下扮死，之後仲要吊起補番個大頭及反應shot，又搞足大半日。



未知續唔續約



陳豪坦承跟其他父母一樣，作為一家之主係要為妻兒子女奔波，問到未來發展方向係咪向錢看？他則沒有否認，笑笑口回應：「I don’t know!」阿Mo承認明年約滿TVB，亦係時候傾合約：「家雙方仲未坐低傾呀，遲啲先算啦。（係咪有同祖藍傾過吓？或者想好似黃宗澤咁自己開工作室呀？）我乜都未諗住，唔同藝人有唔同嘅打算，所以未可透露住，（到時老婆做埋公司資產？）佢家同TVB係冇約嘅，睇下點啦……」







採訪：方騫平 攝影：李維隆