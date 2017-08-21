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﻿諸葛慶生被封「雀壇天后」

2017-08-21 列印
■Marie與老公慶祝生日。
■Marie收到友人自製的「麵包超人」花！
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　　昨日是諸葛紫岐（Marie）的生日，正日牛一她選擇了與家人一起度過。踏入8月是Marie的生日月，幾乎晚晚有約，日前更一口氣切了兩個蛋糕，其中一個寫上︰「索爆Marie！生日快樂！雀壇天后稱霸雀壇！」原來Marie是打麻將高手，生日前亦有跟朋友大戰四方城，這位「雀后」亦不負眾望，大殺三方。

　　談到今年的生日願望？Marie表示︰「希望自己和家人都身體健康、平安！」至於老公薛嘉麟送甚麼禮物？她笑言尚未收到，不過昨日早上收到兒子薛華韜畫的生日卡，十分感動！
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