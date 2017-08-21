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﻿吳若希復工暫停餵人奶

2017-08-21 列印
■吳若希產後4個月極速收身。
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　 吳若希前晚錄影無線節目《流行經典50年》，表演時間較上一次長，令人聯想她要全力工作收復失地，她笑謂：「係都先收復身形喇！（你已回復窈窕。）其實我都覺得有點快，BB下個月才4個月大，我除了首兩個月有做運動，過了百日宴後已沒有，可能天氣熱……就連餵母乳也停了一陣子，因要開始工作。」追問是否因有新師妹加盟，要加緊重投工作？吳若希即說：「公司簽菊梓喬前，我已讚她好好（不怕地位不保？）不擔心，我一直都無地位，我都有同老闆講，向外要說清楚我是『阿妹』。」
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