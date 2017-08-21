 Advertisement
  • 2017年8月21日 星期一
  • 30º
  • 78%
熱門： 雙學三子天鴿興德違法達義ching chong

日報新聞 > 娛樂

﻿蘇麗珊呻無長假拍拖遊日本

2017-08-21 列印
■蘇麗珊即場炮製飲品。
■蘇麗珊穿上和服亮相。
Previous Next

　　蘇麗珊昨以一身和服造型出席美食節活動，並即場示範茶道及炮製飲品，她透露花半小時穿和服，自己亦經常去日本旅行，尤其喜愛大阪和京都的古式古香。問到會否與男友、「翻版游學修」到日本拍拖？她坦言希望有機會，但最近忙於宣傳電影，故不能請太長的假期。

　　蘇麗珊於葉念琛執導新片《愛情奴隸獸》飾演「阿寶」一角，講到葉念琛的賀歲片請到劉嘉玲演「終極阿寶」一角，她坦言自己也呆了一呆，又指葉念琛很口密，事前全不知情，但覺得方力申的角色由任達華演更適合。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd