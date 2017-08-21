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﻿梁漢文開騷連環驚喜O氹老婆

2017-08-21 列印
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　　梁漢文一連兩場《我的另一半》音樂會前晚在九展舉行尾場，獲太太Karen、好友許志安、楊千嬅及陳奕迅（Eason）等捧場，Karen和Eason更睇足兩晚，梁漢文在鳴謝環節時更特別向嬌妻致謝，場面溫馨。談到於音樂會上重唱求婚歌《註定》，以及首度公開當年向太太求婚的過程，原來是梁漢文特別為太太炮製的驚喜，事前未有告知她有這些安排。

　　另外，梁漢文被笑問當年是否真心想結婚時，他就兩度高呼：「我好有誠意娶佢㗎！」又謂和太太是在相識第10年時結婚，明年將是兩人相識20周年呢！
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