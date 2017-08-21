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﻿擬跟王浩信開Cafe 唐詩詠恨擴大餐飲生意

2017-08-21 列印
■王浩信跟唐詩詠出席商場活動。
■唐詩詠與王浩信合作做生意。
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　　唐詩詠與王浩信昨到天水圍出席《仲夏同樂日》活動，詩詠最近忙於打理餅店生意，她稱見天水圍有很多街坊，考慮與拍檔商量在此開分店之餘，也想跟王浩信合作開Cafe，王浩信則表示跟詩詠的餐飲計劃正進行中。

　　詩詠與袁偉豪拍攝無線新劇《棟仁的時光》，講到男方承認與張寶兒拍拖，詩詠坦言比大家早些知道，恭喜及戥對方開心。至於詩詠的感情可有新進展？她笑言與芝士蛋糕為伴；追問前緋聞男友、太陽城高層盧啟邦被傳有新歡一事，詩詠不作回應，稱事件與她無關。至於王浩信則表示工作太忙，沒時間陪女兒旅行，故仿效「萬人迷」碧咸，與女兒一起砌城堡留個紀念。
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