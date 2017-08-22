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﻿一代笑匠謝利路易斯離世

2017-08-22 列印
■謝利路易斯去世，白宮發聲明悼念。美聯社
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  荷里活一代笑匠謝利路易斯於美國時間周日離世，享年91歲。美國賭城一報章的專欄作家在網上公開謝利死訊，謝利發言人後來亦確認死訊，聲明指他於家中在家人陪伴下安詳地離世。

  謝利5歲出道，於1946年與男星甸馬田在夜店、電視及電影演出，因此打響名堂，他演出超過50部電影，2009年獲奧斯卡頒發終身成就獎；又曾獲諾貝爾和平獎提名。

  曾與謝利合作的大導馬田史高西斯、羅拔迪尼路都對他的離世感到可惜，美國白宮亦發聲明悼念這位一代笑匠。



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