﻿單文柔認與陳展鵬磨合中

TVB藝人單文柔和龔嘉欣等昨日出席明珠台生態紀錄片《明珠絕色：野性特工隊》於油塘舉行的宣傳活動。單文柔跟陳展鵬關係再次被抄熱，問她與對方究竟是甚麼關係？她坦言：「現階段係相處、了解、探索同磨合中。」談到若拍拖男方會否承認時，她續說：「我覺得開心同舒服最重要，拍拖係兩個人嘅事，承唔承認對我嚟講唔係最重要。」不過因此事自己有更多人認識，變相壓力都大咗。



而龔嘉欣與張振朗即將在新劇擔任男女主角，非常怕水的她在劇中更有游水戲份，她透露下月初開始跟教練學游水，她笑說：「江嘉敏之後會加入，所以佢知道我學游水，就主動一齊學，我同佢對游水都係零，有個伴都係好嘅，到時可以互救。」