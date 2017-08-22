而龔嘉欣與張振朗即將在新劇擔任男女主角，非常怕水的她在劇中更有游水戲份，她透露下月初開始跟教練學游水，她笑說：「江嘉敏之後會加入，所以佢知道我學游水，就主動一齊學，我同佢對游水都係零，有個伴都係好嘅，到時可以互救。」
單文柔認與陳展鵬磨合中
而龔嘉欣與張振朗即將在新劇擔任男女主角，非常怕水的她在劇中更有游水戲份，她透露下月初開始跟教練學游水，她笑說：「江嘉敏之後會加入，所以佢知道我學游水，就主動一齊學，我同佢對游水都係零，有個伴都係好嘅，到時可以互救。」
中銀香港百年鈔 勢掀全城炒風
為慶祝中銀香港成立一百周年，中銀香港正籌備推出「中銀香港百年行慶紀念鈔」，有傳推出日期為下月二十四日，屆時勢必掀起炒風！有錢幣收藏家估計，單張紀念鈔售價約四百元，首日可炒貴一百元，若編號有兩個吉利的「...
2017-08-22
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印度總統視察拉達克 向中方展示強硬姿態
中印軍隊持續在洞朗地區對峙，兩軍日前又在拉達克地區班公湖互擲石塊，印度總統科溫德（見圖車上前右）、陸軍參謀長近日先後視察拉達克地區。內地學者指，中印邊防人員經常在拉達克地區發生衝突，印方近日頻繁到訪該區，目的是對外宣示強硬姿態。 印度傳媒報道，陸軍參謀長拉瓦特周日起連續三視察東拉達克地區防衞情況，並與駐守當地部隊高層商討應對中國軍隊部署，又到哨站慰問士兵。 總統科溫德昨日訪該地區，並與拉瓦特一同出席向當地軍人頒授獎章。今次是科溫德就任總統後首次視察地方邦，亦是七年來再次有總統到該地區視察。 中國指為製造輿論 海國際問題研究院研究員趙干城指，中印邊防人員經常在拉達克地...
2017-08-22
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美驅逐艦與油輪相撞 五人受傷十人失蹤
美軍艦艇第二度在太平洋與商船碰撞。隸屬海軍第七艦隊的導彈驅逐艦麥凱恩號，昨清晨在馬六甲海峽附近與一艘運油輪相撞，麥凱恩號船身損毀，艦上五名船員受傷、十人失蹤，美國、新加坡、馬來西亞軍方事後派出飛機、艦隻搜索失蹤美軍。 麥凱恩號駛往新加坡例行性訪問，昨清晨五時二十四分在新加坡東部海域、在馬六甲海峽附近，與從台灣運載約一萬二千公噸燃料油至新加坡的利比里亞運油輪ALNIC MC相撞，麥凱恩號左舷側損毀，艦上五名船員受傷、十人失蹤，意外未有影響艦隻動力系統，可依靠自行駛往新加坡；ALNIC MC則未有洩漏燃油。 第七艦隊事後派出兩棲突擊艦美利堅號、魚鷹運輸機、海鷹直升機到...
2017-08-22
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睇樓人流穩 何文田豪宅叫價硬淨議幅約2%
何文田豪宅市場於8月炎炎夏日冰封，交投淡靜，由上月全月的11宗成交，跌至本月中的2宗。大部份二手業主惜售企硬，買家睇樓後大多維持觀望，雙方拉鋸。當中半山壹號及君頤峰均只暫錄1宗易手，分別為大額及破頂成...
2017-08-22
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恒大升18% 融創發盈喜 資金輪流炒 內房股發威
資金輪流炒，昨日到內房股發威，在融創（1918）發盈喜及中海外（688）績優刺激下，內房股昨日急升，當中以恒大（3333）急升18%表現最搶鏡。另外，聯通（762）混改獲批，為股市沖喜，連同受惠油價向好的「三桶油」齊齊推升大市。 美股上周五受白宮政治風暴愈演愈烈拖累而偏軟，但未影響港股昨日的表現。恒指昨日高開53點，報27100點，其後聯通混改方案獲批的消息刺激A股上揚，港股隨A股起舞，恒指最多升173點，高見27221點，惟於早市時段始終未能突破20天線，午後市況牛皮，恒指最終收報27154點，升107點；國企指數收報10751點，上漲57點，成交金額818.88...
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亞冠8强 中國打吡 滬穗和格戰
今晚亞冠盃八強首回合將上演中國打吡，由上海SP（上海上港）主場對FC廣州（廣州恒大）。上港今季各賽事主場未嘗一敗，但恒大有回歸的巴西射手穆里奇腳風大順，預計兩軍今仗勢鬥得難分難解。 （now670台、Fox Sports Play App今晚8:00直播） 上港在上周中國足協盃準決賽首回合，主場2:1破天荒首次擊敗恒大後，兩軍今晚狹路相逢。該仗為上港攻入扳平一球的烏茲別克中場艾哈邁多夫，一度傳出因傷未能趕及在今晚披甲，不過教練保亞斯周一宣佈好消息︰「他可以趕及傷瘉復出，並已經參與了球隊操練。」再者，上港今季各賽事主場保持不敗，當中五場作東的亞冠賽事錄得全勝，地頭威力...
2017-08-22
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考艾童話村 Cute爆蘑菇屋
隱歸田園是許多城市人的夢想生活，在泰國考艾的蘑菇旅館，屋主就與妻子過着這種閒適生活，有空時就種種鮮菇，非常寫意。這家猶如童話般的蘑菇旅館，更會招呼旅客入住，一同走進他們的愉快國度！ 文、圖：Rache...
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網民負評 囝囝4個月大9個月身形 葉翠翠霸氣回覆 是妒忌行為
35歲嘅葉翠翠為老公一索得男，今年四月生咗個7磅半「小王子」周津羲（Jake），新任媽媽湊仔湊得好開心，經常在網上平台分享湊B、補身同瘦身秘訣，好多網民追問詳情，翠翠亦樂於分享更多，堪稱阿媽界KOL。...
2017-08-22
- 一家遊沖繩慶生 關心妍飛機湊女企足全程
- 首次拍電影 陳漢娜俾古仔認真樣嚇親
- 新劇慘被吳海虐打 陳炳銓冇同李佳芯備案
- 鄭融（Stephanie）重返娘家獲重用，公司更搞搞新意思，安排她和連詩雅（Shiga）合體，將於9月9日及10日假旺角麥花臣場館舉行《SS 2017 LIVE》演唱會。由籌備到綵排，呢對「連融」組合竟然堅合拍，仲意外地成為閨密。工作、家庭、男人經無所不談。鄭融笑說：「我哋各取所長，好似我唔會晒腿；佢唔會騷胸一樣。」Shiga點頭附和：「我哋二合為一發揮合作精神，就好似一家人咁同心合力去做好一件事咁，咁樣自然會加添火花。」
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社論——明屈法庭「政治判決」 無理無據
上訴庭上周就「東北十三子」及「雙學三子」的案件判決即時入獄，引起其支持者指控為「政治迫害」，並於周日發起遊行聲援。案件判詞已清楚顯示，被告是因犯法被判囚，誣蔑法庭基於政治考慮作裁決，只會損害香港司法制度。 法治精神是香港核心價值，不能因政治攻擊而動搖。上訴庭處理十三名反對新界東北發展及「雙學三子」衝擊政府總部東翼前地廣場兩宗案件，上訴庭被指為「政治迫害」和「雙重判刑」，這些罔顧事實的批評，無疑是「明屈」。 對法院判決不滿，可以根據現有機制上訴，不應將香港整個司法制度拉入政治漩渦。律師會及大律師公會日前已發出的聯合聲明，指出無跡象顯示上訴庭的判決是基於法理及法律以外因素，有關...
2017-08-22
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馬場浮世繪——莫雷拉周末再戰東瀛
三屆香港冠軍莫雷拉前日在日本札幌贏出四場頭馬後，立即乘坐夜機回港，昨晨一早到場操馬後才返宿舍，認真行色匆匆。雷神今早仍會繼續操馬及策騎四駒試泥閘，至明日晨課後再才啟程前往日本，於本周末賽事客串。
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