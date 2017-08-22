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﻿85歲琴姐扮靚靚露面

2017-08-22 列印
■琴姐（右一）獲黃夏蕙送上金雞擺設。網上圖片
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　　現年85歲的李香琴自12年退休後，屢傳出身體抱恙，健康情況令人憂心，昔日好拍檔譚炳文（炳哥）日前出席公開活動時，表示已有11個月沒見過琴姐，慨歎她已不認得人。黃夏蕙昨於社交網貼出琴姐的近照，並透露與炳哥女兒譚淑瑩及一女友人探望琴姐，夏蕙姨留言道：「佢身體好番好多啦，仲認得我O添。」相中可見琴姐雖滿頭白髮，但精神不錯，更貪靚地塗上粉紅色指甲油！
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