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﻿Bob喜獲7磅重麟兒

2017-08-22 列印
■Bob與太太第四度升任父母。
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　　林盛斌（Bob）與太太育有三名女兒，早前他宣佈追仔成功；Bob昨於社交網貼上兒子大哭的短片，並留言說：「各位哥哥姐姐，你哋好！我靚唔靚仔呀？」第四度做爸爸的Bob難掩喜悅心情，透露囝囝重7磅，3個姐姐也興奮見到弟弟，他又讚太太很偉大，見她的辛苦也令他激動得喊了出來。Bob稱囝囝名字未定，將會找師傅改名，又指BB雖剛剛出世，但今日都會繼續開工賺奶粉錢呢！

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