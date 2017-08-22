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﻿CNBLUE唱《小酒窩》冧歌迷

2017-08-22 列印
■CNBLUE與一眾粉絲近距離打招呼。
■鄭容和獻唱國語歌《小酒窩》，引來全場哄動。
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  韓國樂隊CNBLUE前晚於亞博館舉行第二場香港演唱會，幾位成員在台上表現極度投入，還為香港歌迷送上一大驚喜，唱出國語歌《小酒窩》，令台下歌迷為之興奮，更全場大合唱。

  前晚尾場演出結束後，CNBLUE成員都有在社交網上載演唱會照片，並留言感謝香港歌迷支持。

  主音鄭容和昨晨與其他成員分道揚鑣，獨自飛往日本出席個人活動，戴口罩現身機場的他略見疲態，但臨入閘也不忘向送機的歌迷揮手道別。而其他成員李宗泫、李正信和姜敏赫則先行返回韓國。
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