﻿網民負評 囝囝4個月大9個月身形 葉翠翠霸氣回覆 是妒忌行為

翠翠陀B時候做足補身，所以小王子出世有成7磅半，肥肥白白相當可愛，所以翠翠一再強調懷孕其間對BB好重要，因為對BB日後發展有好大影響。觀乎4個月大嘅小王子要着12個月BB嘅衫仔，相信長大嘅佢必定高大又威猛。
老公管接送
當日下午，素顏翠翠孭住小王子現身中建大廈，因為翠翠生得高大，所以孭住小王子唔算太吃力，行得亦快。見她行入兒科診所以為小王子有唔舒服，等候半個鐘見翠翠離開即作出問候，見到記者有點愕然的翠翠禮貌回覆，小王子只是夠期打預防針，身體好好無唔舒服，還透露老公駕車在外面等候所以不便再談。之後翠翠老公一見老婆同囝囝即落車，還立即抱起好肉地的囝囝再溫柔地放在後座BB Car Seat，畫面好幸福。
翠翠高EQ
當晚，翠翠在微博貼文指醫生話4個月嘅小王子發育如9個月，100個BB只有3個，字裏行間飄出好滿足三個字，還指網民可參考她懷孕時的食療，希望所有BB都能肥肥白白。不過，有唔少內地媽媽唔認同，拿自己的小朋友作比較，認為「不用太刻意餵養孩子，身體健康沒甚麼病痛就安心」，亦提出「不是愈肥就代表身體素質愈好」，甚至話「肥不一定等於健康，發育過快也不一定是好事」，酸到呢。有正常網民睇唔過眼撐翠翠，覺得有人扭曲翠翠意思，亦覺得根本唔需要用自己小朋友同小王子比較，高EQ翠翠霸氣回心水清網民：「不需要理會扭曲的留言，比較是妒忌的行為，不需要在意。」答得相當有型。
採訪：張詠森