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﻿超級好主人

2017-08-22 列印
翠翠長文
貓谷Share
惹火貼文 ■就係呢個Post惹起一陣酸味，其實無乜嘢啫。
老公接送 ■睇完醫生，翠翠老公校啱時間接老婆同囝囝。
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　　葉翠翠係資深貓狗奴，養貓都養咗27年，就算大肚都照養無話遺棄呢啲衰格嘢，甚至任由15歲愛貓大公主同囝囝一齊瞓一齊玩，翠翠為宣揚BB可以同動物相處而寫長文貼上貓貓谷，試過畀人質疑，但佢明明係一個人辦，贏晒。
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