﻿與生意拍檔及細仔遊泰國 羅霖晚晚飲酒好High

羅霖（Candy）早前與細仔Jonathan到泰國芭堤雅旅行，兩母子不停曬太陽同玩水上活動勁開心。她稱自拍完劇集《宮心計2之深宮計》後，又要急急打理生意，早前有份投資的護膚品牌Fasary又舉行周年晚宴，真係忙個不停！所以趁今次要好好休息，之不過因同行有朋友帶了美酒去品嚐，他們晚晚飲酒，但翌日又要早起陪小朋友玩，最多瞓得5個鐘，Candy笑言回港後都幾攰。



雖然大仔Jonathan和二仔Jordan已由美國回港放暑假，但因分別相約了好友去日本和新加坡玩，所以今次沒有同行。Candy笑言咁仲好，唔使安排咁多節目，自己都可以輕鬆啲，但因為他們第一次與朋友去旅行，她又有啲唔放心，所以每日都要通電話或WhatsApp保持聯絡。難得Jonathan自己一個都玩得好開心，因同行有兩個Family的小朋友陪他玩，Candy表示：「我哋除咗游水，仲有玩香蕉船同水上電單車，好在嗰兩日唔算太曬，總算冇點曬黑。」



原本Candy諗住今次旅程可休息下，但同行的生意拍檔與老公帶了12支美酒包括紅酒、白酒和威士忌等，Candy笑言一邊飲酒一邊傾偈都幾開心，但翌日因要早起陪小朋友玩，所以晚晚瞓得好少有啲攰。而最難忘都是他們入住的Villa懷疑有老鼠，要到第二日先有房換，她無奈說：「Jonathan好驚，搞到我嗰晚都冇乜點瞓，第二朝我喺電視機頂發現懷疑老鼠嘅排泄物，酒店話同我換房，但我已經攤開晒所有行李，如果換得房嚟我咪唔使玩，但佢哋應承我可以還原番。」當她玩完回到酒店房，她很驚訝，真的是一模一樣，「叉電器、化妝品同衫嘅擺位真係冇亂，相信佢哋係影晒相先搬。」



撰文：李佩儀