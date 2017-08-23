 Advertisement
  • 2017年8月23日 星期三
  • 28º
  • 79%
熱門： 天鴿8號風球雙學三子的士港鐵

日報新聞 > 娛樂

﻿神起U-Know冧港迷：你哋好靚！

2017-08-23 列印
■U-Know（右）和Max在記者會抱拳感謝Fans捧場！
■戴上口罩的U-Know，向接機的Fans揮手！
Previous Next

　　韓國男子組合東方神起兩位成員Max及U-Know今年先後服完兵役，昨日齊來港出席記者會宣傳該組合的巡唱！Max和U-Know昨日下午抵港，現身機場時被約300位接機熱情Fans包圍。

　　Max和U-Know昨晚則聯袂出席記者會暢談復工大計，吸引逾700名Fans捧場，現場人頭湧湧甚熱鬧。神起二子出場即惹來全場尖叫，他們以廣東話打招呼道︰「大家好，我哋係東方神起。」U-Know大賣囗乖，讚Fans「你哋好靚！」Max則說「我好掛住你哋！」冧爆Fans！他們亦稱計劃來港開騷，但未有透露具體日期。Max亦坦言，來港希望品嚐點心及雲吞麵等美食！
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd