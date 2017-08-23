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﻿《銀魂》9月登陸內地8000戲院

2017-08-23 列印
■小栗旬主演的《銀魂》將於歐美多地上畫。資料圖片
■《銀魂》漫畫作者空知英秋為影迷親書「請多支持」。網上圖片
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　　人氣漫畫改編、小栗旬及橋本環奈等主演的日本電影《銀魂》，將於9月1日在內地上映，並獲安排在內地8000間戲院上畫，勢成歷來最多內地戲院上映的日本電影！

　　《銀魂》導演福田雄一獲悉能在內地8000間戲院上映的喜訊時，亦大表驚訝！漫畫原作者空知英秋更特地畫了一張主角阿銀的肖像，向內地的Fans打招呼，更用中文寫上「請多支持」吸客。

　　《銀魂》在日本的票房亦有不俗表現，累積票房折合已過2.5億港元，該片在內地上映後，亦會衝出亞洲，於美加、德國及西班牙等地上畫！
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