﻿登封面巨腩離奇消失 瑪麗感激「天才」攝影師

美國「巨肺天后」瑪麗嘉兒（Mariah Carey）頻被指耍大牌、演出馬虎及身形暴漲兼走樣等等，有指體重已達71公斤的她，最近登上雜誌《PAPER》封面，早前被攝得的大肚腩離奇消失，難怪她特別在個人社交網站點名感謝該輯相的攝影師，並大讚他是「天才」！



瑪麗在該封面照中，腰部和手臂線條明顯較前纖幼，亦變成「面尖尖」。瑪麗上周被拍到與男友Bryan Tanaka在紐約晚膳時，身材仍脹爆兼有雙下巴。瑪麗接受雜誌訪問時就直言，「我有耍大牌的時候……因為我來自一位真正的大牌歌手──我的母親。」



另外，「籮霸」珍妮花洛庇絲（Jennifer Lopez）亦登上今期特別版《PAPER》的封面，穿上華麗超低V舞衣的她閃爆亮相！