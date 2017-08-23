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﻿登封面巨腩離奇消失 瑪麗感激「天才」攝影師

2017-08-23 列印
■《PAPER》封面照片中的瑪麗，腰部線條明顯。
■「籮霸」亦成為封面女郎。
■瑪麗屢被指身形脹爆！資料圖片
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　　美國「巨肺天后」瑪麗嘉兒（Mariah Carey）頻被指耍大牌、演出馬虎及身形暴漲兼走樣等等，有指體重已達71公斤的她，最近登上雜誌《PAPER》封面，早前被攝得的大肚腩離奇消失，難怪她特別在個人社交網站點名感謝該輯相的攝影師，並大讚他是「天才」！

　　瑪麗在該封面照中，腰部和手臂線條明顯較前纖幼，亦變成「面尖尖」。瑪麗上周被拍到與男友Bryan Tanaka在紐約晚膳時，身材仍脹爆兼有雙下巴。瑪麗接受雜誌訪問時就直言，「我有耍大牌的時候……因為我來自一位真正的大牌歌手──我的母親。」

　　另外，「籮霸」珍妮花洛庇絲（Jennifer Lopez）亦登上今期特別版《PAPER》的封面，穿上華麗超低V舞衣的她閃爆亮相！
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