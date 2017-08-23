﻿準港姐戴首飾玩互選 ⑩張寶欣膺最佳演繹

今年度十位候選港姐，昨齊到大會贊助商的店內試戴首飾，並即場互相投票，終由⑩張寶欣奪得「最佳首飾演繹佳麗」獎，該獎是佳麗互投產生，問到可會怕和上屆參選港姐的姊姊張寶兒一樣，僅獲「友誼小姐」獎？張寶欣說：「唔怕，呢段時間識咗一班好朋友，名次唔重要。」張寶欣亦透露，最近積極跑步和節食減肥，現已成功減了6磅！



張寶兒和袁偉豪日前公開戀情，張寶欣坦言感到驚喜，她笑稱兩姊妹各有各忙，「唔係家姐同我講，我都係睇新聞八卦返嚟，媽咪睇到新聞喺度笑。（媽咪滿意袁偉豪？）媽咪對我哋對象嘅要求唔嚴格，只要有上進心嘅男仔就OK（家姐好Sweet？）係呀！我見佢喺屋企甜笑！」



有報道指⑥邱晴於單親家庭長大，她昨日直認自細由母親湊大，和父親久沒聯絡；媽媽非常支持她參選港姐。問到可會在台上分享單親生活點滴？她笑道：「都會嘅，但我怕會忍唔住喊，可能要化防水妝！」