﻿big big channel面世一個月 用戶超過128萬

上個月23日，TVB推出全新免費手機直播應用程式big big channel，面世剛一個月登記用戶已經超逾128萬，為慶祝佳績，超過80位藝員及10位應屆候選港姐齊出席昨日舉行的「big big channel 滿月宴」。慶祝儀式上更向多位藝員派發獎金，以表揚積極參與直播，而得到「最高瀏覽榮譽大獎」嘅翠如BB就獲得2萬獎金，好威水。



滿月宴上由電視廣播有限公司副總經理（節目及製作）杜之克先生及助理總經理（非戲劇製作）余詠珊小姐主持切蛋糕儀式。全台藝人都好興奮，事關新平台除可有多一個渠道跟Fans接觸外，亦可以憑直播增加收入，事關用戶可以透過big big channel 同藝員互動包括送禮， 虛擬禮物都可兌換成獎金，而瀏覽量最多的藝人亦會獲獎金。觀看人數超過10萬，獲「最高瀏覽榮譽大獎」嘅黃翠如便獨得2萬獎金，譚偉權就透過虛擬禮物兌換成獎金1.5萬元。



齊畀心選港姐



TVB並即場進行第二階段送贈智能手機行動，藝員可獲贈智能手機一部連同兩年10GB 4G 流動數據服務，而所有出席藝員更獲贈精心設計的限量版big big channel外置電池。此外，《2017香港小姐競選》將新設「big big channel最受歡迎香港小姐」獎項，即日起至決賽當晚於big big channel港姐佳麗直播期間，觀眾可送贈「心心」支持心目中最喜愛的佳麗，連同決賽當晚佳麗獲得的累積「心心」數量最多之佳麗，將會成為「big big channel最受歡迎香港小姐」。



登記有電話送



big big channel除設有多個主題專區外，還不時推出各類時下熱話的主題，如上周五推出「乾坤一開龍哥到」便廣受用戶歡迎，每夜11時更掀起一陣追看潮。為此，big big channel稍後會陸續上載更多TVB從未曝光的絕密片段。為慶祝big big channel面世一個月，凡於9月23日前成功下載並登記成為用戶者可參加抽獎，被抽中的10位幸運用戶可獲贈最新型號手提電話一部。



撰文：廖思慧