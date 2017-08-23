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﻿龍哥驅邪好精采

2017-08-23 列印
龍哥Promo
Regen俾鬼跟
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　　「乾坤一開三七氣流一轉」是本月金句，同遊魂野鬼講數講出名堂嘅龍哥好受觀眾歡迎。上周五晚開始，每晚11點子時上載新一集《乾坤一開龍哥到》至big big channel。剛播出有龍哥為Regen驅邪，龍哥同邪靈講數，知道對方「唔係債只係搵着數。」幫Regen驅完鬼仲幫佢調節番身體，「靈芝甘草三錢，片糖半嚿，冰水兩樽倒晒落去。」一路講一路鑿Regen個Body，好精采。
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