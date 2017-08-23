﻿黎諾懿學家燕姐處事圓滑

談到《燦》劇獲廣告商歡迎，而取代原定播放的另一套劇《三個女人一個「因」》，家燕姐道：「可能公司會分啲嘢畀我哋，我想分紅！」家燕姐又指黎諾懿接拍很多廣告，笑指他「家底好」，請吃飯亦經常要求預他的一份！但家燕姐亦不忘讚黎諾懿「好捱得」，日以繼夜開工後，回到家會幫手照顧兒子。
黎諾懿則笑指張繼聰的廣告比他更多，自己暫有八個廣告在身亦只是沾家燕姐的光，他亦在家燕姐身上學懂處事圓滑之道：「如果她讚你有天份，個心要沉一沉，因為有弦外之音！」
颱風「天鴿」襲港，天文台指「天鴿」今早會在香港以南一百公里範圍內掠過，預料會在本港西面登陸，加上正值「天文大潮」，觸發低窪地區水浸。由於正值暑假，「天鴿」癱瘓本港航空交通，估計最少六百班來往香港的航班...
2017-08-23
內地維權律師江天勇被控煽動顛覆國家政權案，昨日在長沙法院開審，江在庭上承認，妄圖顛覆中國現行社會制度、實現憲政；且否認監視居住期間受到酷刑對待，案件即日審結，法庭宣佈擇日宣判。 案件昨日上午九時三十分在湖南省長沙市中院第六審判庭開審，法院外保安森嚴，附近道路封鎖，便衣人員在旁監視；而江天勇父親、記者等逾四十人獲准到庭旁聽。 控罪指，江天勇多次在網上發佈、接受境外傳媒採訪時，發表攻擊、詆毀政府、司法機關、現行政治制度言論，蓄意策劃、插手炒作敏感案件，歪曲事實，煽動他人在公共場所非法聚集滋事，且勾結境外反華勢力，利用輿論挑起他人仇視政府，攻擊和誹謗內地政治制度，煽動顛覆...
2017-08-23
美國總統特朗普（圖）發表全國電視講話，宣佈調整阿富汗軍事策略，美軍將不再局限在指定時間全撤出阿富汗，會按照實際情況決定撤軍與否；特朗普又批評盟國巴基斯坦未盡全力助美方清剿恐怖份子，更形容巴國是恐怖份子...
2017-08-23
據星島地產網報道，二手屋苑紛錄用家承接個案，中原地產副分區營業經理伍錦基表示，將軍澳維景灣畔2座中高層D室，面積781方呎，三房間隔，獲買家以1240萬元承接，呎價15877元。原業主於2000年3月...
2017-08-23
美股周二造好，杜指高開後升幅持續擴大，至今晨四時收報21,899.89點，升196.14點。美匯回勇，投資者觀望聯儲局本周稍後在懷俄明州Jackson Hole召開的央行年會，儘管有著名基金經理呼籲減持美股避險，但黃金、日圓和美債等避險資產價格均見回軟。 市場對於地緣政治風險的憂慮緩和，金融市場向好，杜瓊斯工業平均指數收市報21,899.89點，升196.14點；納斯達克指數6297點48，升84.35點。滙控（005）美國預託證價格收報74.38港元，較香港收市價跌0.12港元；中移動（941）美國預託證價格收報88.26港元，較香港收市價升0.81港元。 福特車...
2017-08-23
利物浦上場英超憑翼鋒沙迪奧文尼一箭定江山，主場力克水晶宮全取三分。近三仗入兩球的他豪言今晚歐聯附加賽次回合，要領軍延續首回合贏2:1，以及近年迎戰德甲球隊的往績優勢，地頭再挫賀芬咸殺入分組賽。（有線61、201台周四凌晨2:45直播） 紅軍鋒線擁有羅拔圖法明奴、穆罕默德沙拿和沙迪奧文尼，後者近期更成為得分功臣，各賽事近三場獨取兩球，助球隊取得兩勝一和不敗。這位塞內加爾翼鋒豪言，今晚要再充當殺手︰「我會再竭盡所能為球隊爭取好成績，今仗會是本季最重要的賽事之一，我希望領軍殺入歐聯分組賽。」 紅軍主場例破德甲隊 賀芬咸開季各賽事三場兩勝一負，近況與同期三戰兩勝一和的紅軍不...
2017-08-23
大家有沒有想過在Office篤吓手機，放工回家馬上就聞到飯香？早在內地推出的小米飯煲最近終於登陸香港，用家只要通過手機App輸入白米牌子等資料，程式就會自動選擇最佳煮飯時間及加熱程序，並能遙控家中電飯...
2017-08-23
54歲嘅錢小豪與前妻郭秀雲所生嘅兒子龐景峰，早前首度父子檔演出網絡電影《生化藥屍》。父子合體果然有火花，在內地播出兩星期有約3,000萬點擊率，嚟緊仲會在港上映。新片贏咗口碑亦賺埋父子情。二人密密見，...
2017-08-23
青嶼幹線實施雙向收費，在周一上班繁忙時段出現大塞車情況，昨天運作雖回復正常，但九月開學在即，仍不能掉以輕心。今次事件，再次顯示本港橋隧道路收費，主要仍停留在人手收費的落後方式，政府應加大力度推動自動繳費系統。 導致青嶼幹線大擠塞的其中一個原因，是收費亭仍採用人手收費，更有指找贖零錢不足，以致每輛汽車都要在收費亭停下等候找贖，費時失事。香港早已提出建設「智慧城市」概念，但只聞樓梯響，實際推行上遠遠落後，港府應急起直追。 政府上月才於城門隧道實施「停車拍卡」式電子繳費設施，其他收費隧道及道路未來逐步引入。「停車拍卡」雖免卻找贖時間，但始終要煞停車輛，有司機拍得快，但有的可能要花...
2017-08-23
今季出任大摩馬房主帥的澳洲好手貝湯美（圖右），昨晨正式開操，先是為多匹摩廄馬出試，然後再入馬房睇馬及跟大摩商討軍情，及後再與鄉里祈普敦（圖左）一同離場。他表示對來香港發展感到興奮，希望能與大摩共創佳績...
2017-08-23