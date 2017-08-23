﻿黎諾懿學家燕姐處事圓滑

黎諾懿、姚子羚及湯洛雯等無線劇集《燦爛的外母》演員，昨日齊接受薛家燕主持的電台節目訪問。



談到《燦》劇獲廣告商歡迎，而取代原定播放的另一套劇《三個女人一個「因」》，家燕姐道：「可能公司會分啲嘢畀我哋，我想分紅！」家燕姐又指黎諾懿接拍很多廣告，笑指他「家底好」，請吃飯亦經常要求預他的一份！但家燕姐亦不忘讚黎諾懿「好捱得」，日以繼夜開工後，回到家會幫手照顧兒子。



黎諾懿則笑指張繼聰的廣告比他更多，自己暫有八個廣告在身亦只是沾家燕姐的光，他亦在家燕姐身上學懂處事圓滑之道：「如果她讚你有天份，個心要沉一沉，因為有弦外之音！」