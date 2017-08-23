﻿朱慧敏多應酬增肥10磅

朱慧敏與鄭明明昨日出席義工活動，為長者及小朋友剪髮，明明姐透露30多年前曾從事髮型工作：「我老公及兩個女兒的頭髮也由我剪，由她們出生剪到中學，而5個孫兒的胎毛也是我剪呢！」



明明姐又透露早前與兩名女兒及女婿歐遊，主力在葡萄牙度假，皆因大女在當地買了一間古色古香的房子，並說：「初時買60多萬歐羅（約600多萬港元），好平，現在已升值不少。」



至於朱慧敏表示經常獲明明姐邀請做義工，大讚她善心爆棚。她自爆最近頻頻出街食飯，以及做戶外活動，故增肥10磅兼曬黑不少。問到是否太多追求者約食飯所致？她笑指男女朋友也有。