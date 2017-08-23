﻿阿倫阿Sam計劃再開騷 預埋阿Lam組成「3am」

《阿Sam & 阿Tam Happy Together 演唱會》前晚尾場，在邀請觀眾上台的環節中，阿Sam拉了陳凱彤並例牌咀了一下，阿倫就一拖三，拉了袁詠儀、崔嘉寶和三嫂戚美珍，還叫阿Sam逐一攬女共舞，搞到照做的阿Sam大呼：「嘩，頂唔住喇！」令全場爆笑。



阿倫講到與阿Sam合作12場的感受，「最初接觸阿Sam比較難，因為他是忍者………熟絡後，原來他好好玩。很開心我們每晚都有進步、默契更深，現在更成為最佳拍檔！」阿Sam也附和道：「無錯，我們已心有靈犀一點通！」



完騷後祝酒時，二人均表示有意開part 2，但最少也要開10多場，因此場地是最大問題。對於有提議他們邀請林子祥一起合作，阿倫即說好，還笑言可定名「3am」演唱會（Lam、Sam、Tam）。