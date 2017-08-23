﻿自爆多後生仔鍾情 嘉玲要畀偉仔危機感

劉嘉玲、任達華及衛詩雅為葉念琛執導英皇賀歲電影《我的情敵女婿》前晚於灣仔一茶餐廳拍外景，英皇集團主席楊受成到場探班。對於相隔25年再度合作，嘉玲與任達華笑言感覺像昨日的事。



近日天氣酷熱，但嘉玲與任達華仍分別以皮褸及西裝亮相，嘉玲笑謂最緊要靚，在旁的任達華笑指今次跟她合作惹來很多男人妒忌，日前更被隔離街的男人「藐」。嘉玲又透露有不少年紀細過她的男生鍾意她，記者笑她已成為「梁太」，可會擔心老公梁朝偉？嘉玲說：「我唔會擔心，佢咁嘅年紀仲有後生女鍾意，我仲唔恭喜佢？要拍手掌呀。（老公知道你好多人鍾意？）有啲唔可以講，我咁索，要畀啲危機感佢。」另外，提到有報道指鄧永鏘爵士要舉行「告別派對」，嘉玲表示沒有回應。