﻿怕與歌迷有距離 秋官拒絕操爆肌

鄭少秋與王灝兒（JW）、江海迦（AGA）及李幸倪（Gin Lee）出席港台《金曲40我和你》記者會，現場播出秋官得獎片段。而AGA、Gin Lee及JW心目中最欣賞的金曲得獎歌手分別是陳奕迅、張學友及張國榮，AGA表示有機會為陳奕迅寫歌好開心。



秋官透露9月30日將在澳門開騷，近期積極做運動及練歌排舞。問是否操肌？秋官笑笑口說主要操練細肌，他覺得肌肉不宜太爆，否則與歌迷有距離，令歌迷失去親切感。說到欣宜得老闆蕭定一支持成立工作室，秋官知道欣宜有自己的理想，他贊成後生女應去闖，相比當年他自己好笨，沒想過自己的創作路線及理想。