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﻿蘇永康催陳柏宇 盡快生仔

2017-08-23 列印
■左起：蘇永康、側田及陳柏宇為音樂會綵排。
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　　蘇永康、陳柏宇及側田前晚為新城台慶音樂會綵排，蘇永康表示其發燒碟也想過翻唱側田的《男人KTV》，不過監製雷頌德指他沒可能超越原唱者，所以放棄選這首歌，今次音樂會可以唱了。

  側田指他們代表不同階段的男人，蘇永康即對新婚的陳柏宇說：「有仔趁嫩生，我日日舉住個仔仲辛苦過舉鐵。」陳柏宇笑說會努力。

　　蘇永康又自爆有老花，所以他的歌詞字幕字體大到弱視也看到。

  此外，蘇永康在社交網上載囝囝咬他手指片段，笑指囝囝只愛咬食指，因此要除去戒指，又指囝囝有「淡定哥」之稱號。
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