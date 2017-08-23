﻿拍戲拉近父子情 「超人Daddy」錢小豪 黐阿仔密密見

54歲嘅錢小豪與前妻郭秀雲所生嘅兒子龐景峰，早前首度父子檔演出網絡電影《生化藥屍》。父子合體果然有火花，在內地播出兩星期有約3,000萬點擊率，嚟緊仲會在港上映。新片贏咗口碑亦賺埋父子情。二人密密見，兩人friend過打band，小豪亦可以彌補對景峰嘅父愛。上周六（19日），景峰27歲牛一，錢小豪Call埋母親同乖仔去天后gathering。三代同堂有講有笑，景峰仲甜笑與生父say bye，乖仔心目中嘅「超人daddy」返嚟嘞！



去年尾，錢小豪首次擔任出品人嘅電影《生化藥屍》搵埋親生仔景峰喺片中扮演佢少年版，餅印父子拍住上，感情大躍進。日前兩父子出席活動時，連錢小豪都話：「聽到佢（景峰）叫我Daddy真係開心到打冷震，呢半年叫我Daddy嘅次數多過之前二十年嘅總和。」正如日前景峰27歲生日，生父梗係要有啲表示，Call埋母親搵粒孫聚吓，o氹壽星囝開心啦！



帶囝食雲吞麵



日前下午，景峰生日正日連走幾場，頭場預咗畀「超人daddy」。佢好乖預先去叔叔錢嘉樂屋企接嫲嫲，然後兩婆孫搭小巴去天后搵錢小豪。三人簡單食雲吞麵都溫馨滿載。之後孝順仔埋單，景峰仲話另日會再請daddy食飯補數。其後錢小豪就與乖仔企街吹多十分鐘，才捨得送母親返家。兩父子道別時，景峰個樣好冧，一睇就知佢真係好開心見生父啦！之後，景峰戴番黑超，獨自經維園行去Sogo買泳衣和防曬衫等，逗留一小時，打的返家，晚上再去中環某會所，出席母親及其夫龐傑為佢搞嘅生日P。



讚囝囝上進勤力



一向崇拜生父嘅景峰，日前孖父親接受本報訪問時，他開心自爆：「爸爸由細到大一向都係我心目中嘅超級英雄，細個迫我睇《龍珠》，佢咁打得係我心目中嘅孫悟空。直至口依家佢仍然係我心目中嘅超人，哈哈！」小豪坦言有個27歲咁上進又乖巧勤力嘅囝囝都好安慰。談到合作新戲，小豪說：「其實係由監製鄭敬基選角，認為戲中由景峰做我少年版角色比較有趣，我當然冇所謂，反而個仔就騰雞。拍戲其間，我對佢一視同仁，片酬同待遇上佢完全冇特權，不過佢好乖，好勤力，我教佢守時、早到嘅重要性，同埋演員應具備嘅專業態度。」龐景峰坦言唔想拆爸爸「招牌」，對自己要求更高，他笑說：「今次我哋冇對手戲，我對自己武打有信心，不如第日合演一部殺父戲，我可以名正言順咁打老竇，應該幾好玩。」



採訪 : 梁志明、方騫平



髮型（龐景峰）：Toyo Ho - triple 8 salon



場地：Luxury@尖沙咀