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﻿王祖藍打完風 趕現身攞折扣

2017-08-24 列印
■祖藍冒風雨出席，笑言是心急找冼國林。
■杜宇航稱和冼國林碰面不尷尬。
■冼國林暢談發展大計。
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  王祖藍昨晚匆忙趕抵一公開活動，他說遲到近一小時是因風球剛除下，路面很多障礙物和車輛致延誤，他笑言明年投資拍網劇，想在堂舅父冼國林的影城拍攝，冒險前來就是要取折扣。問到會否捧老婆李亞男做女主角？可會控制親熱戲份？祖藍笑稱拍《老表》時也安排她做「茄哩啡」呢！

  冼國林與反目的徒弟杜宇航昨晚「前後腳」現身，兩人均向傳媒稱碰面不會感到尷尬，冼國林指任何電影人都是「一家人」，又透露很高興投資的影城守得雲開，7年前開始發展時被「睇死」，現在已發展酒店，新建電影棚預計在明年落成，影城全年約開拍90組戲，每組收益約百萬元！



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