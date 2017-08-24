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﻿羅霖預祝52歲生辰 李嘉欣「快閃」祝福

2017-08-24 列印
■羅霖（左）和程瑤相識逾二十年。
■李嘉欣（左二）亦有現身生日會。
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  1991年亞姐冠軍出身的「美魔女」羅霖今日踏入52歲，她日前抽空與一班同屆亞姐飯敍並預祝生日，88年港姐冠軍李嘉欣亦有現身，送上祝福後離開。與羅霖相識二十多年，仁美清叙主席程瑤特別為羅霖挑選一件紫色毛毛外套作為生日禮物，羅霖收到後即時穿上！程瑤道︰「這件外套我很喜歡，羅霖常要出席活動，覺得很適合她。」程瑤還笑言，雖然不知道羅霖今年的生日願望，但希望她生日後找到一位很好的男士照顧她！

  另外，仁美清叙日前舉行會員周年大會，主席程瑤感謝各方幫忙，「慈善籌款時裝表演和『舞動香港正能量』創健力士世界紀錄大型活動等，感謝藝人朋友一直支持，令社會上更多有需要人士受惠。」程瑤亦趁周年大會，拉大隊為陳綺明和王瑋驚喜慶生呢！



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