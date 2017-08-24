﻿善心傳承——服務社會看透人生 王津：別身在福中不知福!

86年獲選為十大傑出青年，11年被授予銅紫荊勳章、太平紳士，王津先生不僅是個成功商人，三十多年來也一直熱心社會公益，擔任過各種公職。成功背後，王津說自己出身寒苦，身邊也從來沒有出現過伯樂，「年輕人迷失灰心的時候不防嘗試去服務社群，你會發現社會上比你不幸的人還有很多，人生的可能性也就更多！」



可能是這個專欄成立以來最樂觀的受訪者，王津先生一坐下來便笑聲不斷，他也愛開玩笑，不過說到年輕的時後會考成績全線「擔梯」原來並不是開玩笑，是名副其實的七科H，他說：「我從來不怕告訴別人自己會考成績不好，會考又不是人生終點，相對於一生可能最多是一粒恒河沙那麼小。」



做苦力半工讀



六、七十年代，讀書不成出路不多。所以即使一大家人住公屋、有十個兄弟姐妹要養活，王媽媽還是到處借錢湊來了一年的學費和生活費，把王津送到加拿大升學，「除了頭一年中學用媽媽的錢，第二年我已經靠自己賺學費和生活費。你想得到的工我都做過，洗碗洗廁所、整薄餅煎牛扒、送外賣做木廠，一個星期五天上學，星期六日別人去玩我就去做工。因為是黑工怕被舉報，都是開車到很遠的地方找工作，最辛苦是做木廠，原木切割開以後牀板那麼大的木條靠我一個人搬上車，不過人工很高，做一個暑假就夠養活我一整年......所以我不喜歡提加拿大的日子，太痛苦。」



26天改變一生



王津離港前一個月賺三百元人工做過學徒，一天上班十小時、一周工作六天班，把吃飯的時間省下來倒在地板上瞌一會兒，竟然被工程師一腳踢醒臭罵一頓，他說成長至今沒有貴人亦沒有伯樂，像這種自恃讀多些書便狗眼看低的反而見不少，要說改變他一生的事，竟然是26天的領袖訓練營，「26天裏所有時間都用來爬山、划艇、爬石鍛煉意志。那一年以前我覺得自己讀書不成，甚麼也不會，更不知道將來自己能做甚麼，結果用生理訓練鍛煉心理，告訴自己別人能做到我也能做到，讓我自己更有信心更有毅力。往後加拿大半工讀，讀完電腦回香港放膽工作、創業，我認為都是因為這26天。」



賺錢以外人生意義



回港以後，王津做過銀行、賣過每部過百萬的商用電腦，因為在國外讀電腦又會英文讓他愈爬愈高，也因為眼光獨到，開始做生意、買賣車位賺到第一桶金，如日方中的日子，王津亦沒有忘記要服務社群，「人除了賺錢，亦要求一種心安理得。我覺得現在的年輕人比我們以前機會多，可是身在福中不知福，常自怨自艾的更應該去做做社會服務，看看社會上比自己不幸的大有人在。回望一生，我真的不覺得自己還有甚麼遺憾，誰不想有更好條件、含住金匙出世，又或有人能教我路該怎麼走？既然沒有，就是時也命也，就去自己創造。以前的路再辛苦，我一點不介意重走一次，我享受先苦後甜，因為沒有走過那些路，就沒有現在的自己！」



撰文：彭保迦 攝影：謝民光



場地：URA Japanese Delicacy



Make up：Frances Ho



Hair：Calvin Tsoi @Hair



劉倩婷