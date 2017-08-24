﻿子華訪低收入家庭 慨歎香港貧富懸殊

男神黃子華近日再為慈善社企「惜食堂」拍攝宣傳片，上次他專程到深水埗行上九層樓探住在天台的婆婆，更陪她到「惜食堂」吃飯。



今次子華再行樓梯上舊樓探訪低收入家庭，帶了玩具送給小朋友並了解一家人在微薄收入如何過活，子華直言憑一件玩具可看到香港是差別大的社會，因為小朋友收到他送的玩具開心到攬實不放，然而子華曾見過身邊有朋友的子女擁有一屋玩具，他又曾經歷過送玩具給侄仔，但原來侄仔已有一份由爺爺送的相同玩具，於是要拿去更換，其實同時間卻有人連玩具都無，甚至無飯開，所以多謝「惜食堂」一班義工幫助很多家庭解決食飯問題。